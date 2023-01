Prefeitura de Búzios faz sinalização dos espaços públicos no entorno da praia do Forno - Prefeitura de Búzios

Publicado 04/01/2023 18:19

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo (SEAMUR) realiza sinalização de espaços públicos no entorno da praia do Forno. Essa semana foram inseridas novas placas informando sobre o estacionamento de pessoas com necessidades especiais, estacionamento para idosos, proibição do tráfego de veículos no acesso à praia e alertas para perigo em pedras. Além disso, devido ao alto volume de frequentadores e consequente maior produção de resíduos sólidos, foram disponibilizadas mais quatro lixeiras em pontos adequados.

Como decorrência da política municipal ambiental-urbanística, e dentro do escopo do Programa Bandeira Azul, a Seamur prossegue em suas atribuições de gestão e qualificação da Praia do Forno, consolidando o local como destacado destino turístico de alto nível no município.

A Prefeitura de Búzios enfatiza ainda que, após a calçada, o espaço urbanizado permite apenas o estacionamento de pessoas com necessidades especiais e idosos, sendo terminantemente proibido o tráfego de veículos no local.