Azeda e Azedinha em Búzios recebem ações ambientais para conquistar o selo internacional do Programa Bandeira Azul 23/24Prefeitura de Búzios

Publicado 10/01/2023 13:42

Búzios - As secretarias do Ambiente e Urbanismo e Serviços Públicos realizaram nesta quinta-feira (05) ações ambientais nas praias Azeda e Azedinha em cumprimento aos 34 critérios necessários do Programa Bandeira Azul. As praias estão inscritas na fase piloto do Programa Bandeira Azul, temporada 23/24.

A fase piloto compreende um período de mudanças e adequações aos critérios do programa. As ações ambientais que as equipes das secretarias estão realizando no local, são: novas lixeiras, coleta diária do lixo e amostras de água para exames de laboratórios.

Além das ações ambientais no local, a equipe da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, também está promovendo conversas sobre educação ambiental entre os quiosqueiros da praia.

As secretarias de Serviços Públicos e Obras, Saneamento e Drenagem têm disponibilizado os apoios necessários para o cumprimento dos 34 critérios exigidos pelo Programa Bandeira Azul para a temporada 23/24.