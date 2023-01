Búzios Jazz Festival garantiu 90% de taxa de ocupação hoteleira - Ronald Pantoja

Publicado 11/01/2023 14:38

Búzios - Expectativa total para o anúncio e o lançamento oficial do Calendário de Eventos 2023 da cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio. Em 2022 todos os eventos anunciados foram realizados e alguns outros, também aconteceram, mesmo não estando programados previamente e foram surgindo durante o ano.

O lançamento oficial do já esperado calendário acontecerá no próximo dia 16 de janeiro no 'Ferradura Resort' e segundo os organizadores, o ano de 2023 promete bons e grandes eventos, ainda maiores para Búzios, consagrando ainda mais o balneário mais charmoso do Brasil na cidade mais badalada do Brasil.