Mutirão de exames de mamografia na Rasa em parceria com o Governo do EstadoPrefeitura de Búzios

Publicado 11/01/2023 14:38

Búzios - Uma parceria entre a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Mulher e do Idoso, com o Governo do Estado, realiza, a partir desta quarta-feira (11), um mutirão de exames na Praça Tia Uia (Inefi), bairro Rasa, até sábado (14). Em uma carreta, adaptada como unidade móvel de saúde, que percorre as cidades fluminenses, as mulheres do município que comparecerem ao local poderão realizar exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal e outras ultrassonografias a partir das 8h.

Com essa iniciativa, como explica a secretária Daniela Guimarães, reforça-se o diagnóstico precoce de doenças comuns às mulheres, em especial, o câncer de mama.

“ Cuidar da saúde da mulher é essencial para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento de doenças que estão relacionadas às nossas vidas. É a garantia da qualidade de vida, a felicidade, o bem-estar e a liberdade de todas nós”, disse.

A unidade tem capacidade de realizar diariamente 60 exames de cada especialidade. Os exames duram, aproximadamente, 20 minutos.

“O município já disponibiliza com sucesso esses exames na rede, o que mostra a preocupação da atual gestão com a saúde da mulher. Mas iniciativas como essa têm o grau de importância de servir também como um incentivo a mais mulheres a procurarem esses procedimentos, realizando mutirão”, comemora Leonidas Heringer, secretário municipal de Saúde.

Os resultados de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Para a realização do exame, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS).

Escala

• QUARTA-FEIRA 11/01/2023-

MAMOGRAFIA-

ULTRASSONOGRAFIA-

• QUINTA-FEIRA 12/01/2023-

MAMOGRAFIA-

ULTRASSONOGRAFIA-

• SEXTA-FEIRA 13/01/2023-

MAMOGRAFIA-

ULTRASSONOGRAFIA-

• SÁBADO 14/01/2023-

MAMOGRAFIA- 60 EXAMES O DIA TODO