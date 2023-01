‘Acredito nos investimentos dos nossos próprios recursos, mas se vier recurso federal, estamos abertos para desenvolver’, afirma Alexandre Martins, Prefeito de Búzios - Imagem de internet

Publicado 12/01/2023 13:35

Búzios - Com a mudança de Governo na esfera federal e a troca de Presidente, hoje Lula do PT, é normal reacender a esperança ou a expectativa de alguns municípios, inclusive os da Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Com Búzios, o maior destino turístico da Região e um dos maiores e mais procurados no mundo, não é diferente, porém, o Prefeito Alexandre Martins demonstra pé no chão e cautela ao falar do assunto:

‘Se vier do Governo Federal, estaremos sempre abertos para desenvolver um trabalho na cidade. Mas acredito no investimento dos nossos próprios recursos, por ser menos burocrático e mais rápido para realizar’, afirmou o chefe do executivo buziano.

O município de Armação dos Búzios virou um canteiro de obras nestes 2 anos de governo, ou metade do mandato, e basicamente tudo investido com recursos próprios, mas Alexandre reforça que recursos federais sempre são bem-vindos ao balneário.