Expectativa para o verdadeiro Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o 'Degusta Búzios' - Divulgação

Expectativa para o verdadeiro Festival Gastronômico da Região dos Lagos, o 'Degusta Búzios' Divulgação

Publicado 17/01/2023 13:32

Búzios - Foi lançado na noite desta segunda-feira (16) o aguardado calendário de eventos da cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio.

O lançamento que contou com a presença do Prefeito Alexandre Martins, Vice-Prefeito Miguel Pereira, o Presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Aguiar, autoridades, trade turístico e imprensa, anunciou dezenas de eventos, dentre alguns consagrados e que são presença garantida no balneário neste ano, e várias novidades.

'Búzios promete ter a melhor baixa temporada de sua história', afirma o Prefeito Alexandre Martins.