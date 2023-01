Obras da reforma da Escola M. José Bento Ribeiro Dantas em Búzios entra na reta final - Prefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2023 13:27

Búzios - As obras da reforma do interior da Escola M. José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos, no município de Búzios, já estão concluídas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem. O interior da unidade escolar foi totalmente reformada com material de alta qualidade e bom gosto.

O antigo piso foi trocado por porcelanato e as janelas de madeiras por janelas de vidros, tornando o ambiente claro e iluminado. O antigo quadro negro de giz, foi substituído pela lousa branca, proporcionando mais agilidades nos conteúdos e informações, além de contribuir com a saúde dos professores e alunos. Também foram instalados novos aparelhos de ar-condicionado, além dos ventiladores nas salas de aulas.

Todo o interior do prédio foi remodelado com peças novas, desde o telhado até as salas de aulas, cozinha, despensa, banheiros, além dos banheiros infantis que foram adaptados para os pequeninos, incluindo os novos e modernos lavabos.

A ex-aluna, atualmente professora e dirigente de turma da Escola M. José Bento Ribeiro Dantas, Patrícia Mendes Lopes, disse que nunca presenciou uma reforma na escola deste porte: “Realmente é a primeira reforma de verdade que vejo na escola, num ambiente como um todo. Fui aluna da escola, auxiliar, professora, diretora adjunta e agora estou retornando para auxiliar a equipe diretiva e estou muito emocionada com a reforma. É gratificante entrar aqui e constatar que é uma reforma de verdade, com material de qualidade para nossos alunos. Isso é maravilhoso”.

A inauguração está prevista para dia 06 de fevereiro, assim que concluírem as obras externas. As próximas unidades escolares a serem reformadas, serão as Escola Municipal Prof Eliete Mureb de Araújo Góes, em José Gonçalves e Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, no Centro.