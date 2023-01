Tenda de Pronto Atendimento para Urgência na UBS da Ferradura em Búzios atende 24h centro e arredores durante o verão - Prefeitura de Búzios

Tenda de Pronto Atendimento para Urgência na UBS da Ferradura em Búzios atende 24h centro e arredores durante o verãoPrefeitura de Búzios

Publicado 23/01/2023 13:27

Búzios - Desde dezembro está em funcionamento, pelo segundo ano consecutivo, a ‘Tenda de Pronto Atendimento para Urgência’ durante alta temporada, estrategicamente montada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Paulo Ackerman, bairro Ferradura no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio.

Com atendimento 24h, o objetivo é gerar mais celeridade ao atender quem estiver no centro e arredores, além de diminuir a demanda no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), no bairro São José.



A tenda, que conta com médicos e técnicos de enfermagem de plantão, equipamentos para pronto atendimento, e uma ambulância 24h, não interfere nas atividades da UBS, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, assim como as unidades dos demais bairros.



“Durante o período da alta temporada o fluxo de turistas na cidade é bastante elevado, o que ocasiona o aumento expressivo na demanda dos atendimentos no Hospital. Com a lotação máxima da cidade, os serviços essenciais merecem a devida atenção para que moradores e turistas possam ser bem atendidos”, destaca o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer.



Outros pontos de Urgência são o HMRP e o Pronto Socorro Geral Abel Berange, conhecido como P.U da Rasa.