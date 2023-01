O 2° Encontro de Numismática e Multicolecionismo em Búzios foi um sucesso - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/01/2023 13:47

Búzios - O evento aconteceu durante os dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Espaço Cultural Zanine e contou com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.



Durante os três dias de exposições, também houve palestras, troca, venda e avaliação de moedas e medalhas, além rodas de conversa sobre a numismática no Brasil.

O Secretário Luiz Romano Lorenzi ressaltou a importância cultural da numismática e o olhar voltado para a geração de renda por meio dela. “Esse evento nos levou a enxergar a importância das moedas e outros objetos antigos para a história do mundo. Essa história passa pelas moedas, cédulas e outros objetos. Nosso olhar é de preservação e, claro, da importância da geração de renda, uma vez que no evento pode-se trocar, moedas, avaliar moedas e gerar a cultura do multicolecionismo durante o evento.”

Numismática é a análise científica de moedas e medalhas. A análise dessas peças, muitas vezes é utilizada como fonte para informações históricas.