Conselho Tutelar de Búzios recebe equipamentos novosPrefeitura de Búzios

Publicado 20/02/2023 13:25

Búzios - A Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Joice Costa, esteve na sede do Conselho Tutelar para a entrega de uma TV de 50 polegadas.

Segundo informações, a entrega é proveniente de um Termo de Doação entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Município de Armação dos Búzios. Além dessa TV, o Conselho Tutelar já recebeu outros equipamentos por meio de um programa do Governo Federal. Ao todo, foram recebidos cinco computadores novos e completos com cinco webcams e uma impressora.