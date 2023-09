Nova maternidade em construção no Hospital Municipal de Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2023 12:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, avança com firmeza nas obras da nova maternidade do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), um projeto que promete revolucionar o atendimento a gestantes e parturientes no município. Com a construção de 12 enfermarias, 25 leitos, e quatro banheiras para parto na água, a futura maternidade do HMRP destaca-se por uma estrutura pensada para dar atenção exclusiva às gestantes e parturientes, além de contar com um centro cirúrgico exclusivo. A estrutura está sendo projetada para receber equipamentos de última geração. São salas amplas para facilitar o trabalho dos médicos e comportar um inovador sistema de ar condicionado de baixa pressão, criando uma barreira protetora contra infecções.

A humanização é o cerne desse projeto. A Secretária Municipal de Saúde, Josiani Santos, enfatiza: “O prefeito Alexandre Martins tem priorizado a humanização no atendimento à saúde em nosso município. Independentemente da via de parto recomendada – seja normal, cesárea ou na água – todas as mães terão o suporte necessário para um momento tão especial.” A presença do acompanhante é garantida, proporcionando conforto e segurança às mães durante todo o processo. Desde o nascimento, mãe e bebê permanecem juntos, promovendo o contato pele-a-pele e a amamentação imediata para fortalecer os laços afetivos.

Cuidados Contínuos e Vacinação

A futura maternidade contará com uma sala de recuperação pós-anestesia, assegurando o acompanhamento especializado à mãe e ao bebê durante o período de recuperação. Após essa etapa, mãe e bebê seguirão juntos para o quarto. Além disso, a nova maternidade proporcionará um espaço apropriado para a presença de doulas e administrará as vacinas obrigatórias logo após o nascimento, conforme a caderneta da criança distribuída pela Prefeitura.

A Prefeitura de Búzios e a Secretaria Municipal de Saúde reiteram seu compromisso em proporcionar o mais alto nível de atendimento às gestantes e parturientes, com foco em segurança, respeito e cuidado em todas as etapas do processo de parto. A nova maternidade representa um importante passo em direção à excelência na saúde pública de Búzios.