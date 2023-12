Mundial da Juventude de Vela: encerramento acontece nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/12/2023 15:22

Búzios - A partir das 19h desta sexta-feira, 15, a Praça Santos Dumont em Búzios, recebe a cerimônia de encerramento do Mundial da Juventude de Vela. O evento é considerado o maior encontro de Vela Jovem do Mundo e contou com a participação de 415 velejadores de 61 países.

A abertura e animação da festa ficará por conta do DJ Blindado. Durante a cerimônia, serão premiados os 48 ganhadores das provas. Ao final de todas as premiações, o responsável pelo Comitê Internacional colocará a bandeira do Comitê em uma bandeja e entregará para o País que sediará o próximo Mundial.

A organização do evento foi conduzida pela Confederação Brasileira de Vela (CBvela), com apoio da Prefeitura de Búzios, através das secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, e de Lazer e do Esporte.