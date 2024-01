Jovens que praticavam furtos na Orla Bardot em Búzios são pegos pela Polícia - 25 BPM

Jovens que praticavam furtos na Orla Bardot em Búzios são pegos pela Polícia25 BPM

Publicado 07/01/2024 09:40

Búzios - Dois adolescentes, com idades de 14 e 16 anos, foram apreendidos no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio por furtarem a carteira de um turista, nesta quinta-feira (4).

A Polícia Militar agiu após um fiscal denunciar e relatar a utilização de cartões de crédito furtados pelos suspeitos na Orla Bardot.

Após identificar os acusados e colher informações com as vítimas, os policiais os localizaram na rua João Fernandes, portando a carteira da vítima, cartões de crédito e R$ 967 em espécie. Os menores foram conduzidos à delegacia e permaneceram acautelados.