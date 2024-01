Búzios recolhe mais de 760 toneladas de lixo durante as festas de fim de ano - Prefeitura de Búzios

Publicado 07/01/2024 09:39

Búzios - A Prefeitura de Búzios divulgou o balanço do recolhimento de lixo após as festas de final de ano na cidade. No total, foram retiradas 767,97 toneladas de detritos, sendo que, somente na Praia de Geribá, foram 35,32 toneladas e, nas demais, 22,57. Para manter a cidade limpa e garantir a segurança e a qualidade de vida, as ações aconteceram em diversos pontos.

A eficiência dessa ação assegurou que, nas primeiras horas de 2024, moradores, turistas e visitantes pudessem desfrutar de praias e ruas limpas. A iniciativa da Prefeitura reflete o compromisso de garantir a preservação e a limpeza do patrimônio natural e urbano da cidade.

Búzios recebeu milhares de turistas vindos dos quatro cantos do país para as comemorações do Natal e do Ano Novo. Isso gera o acúmulo de um alto volume de lixo em ruas e nas praias, o que demanda um serviço especial de varrição, limpeza de vias públicas, manejo e destinação final. “Nossa média anual é entre 60 e, no máximo 80 toneladas, mas, no final do ano, ela se eleva muito”, disse o secretário de Serviços Públicos, Anderson Chaves.

O esforço conjunto dos agentes de limpeza contribui significativamente para manter Búzios como um destino turístico acolhedor e sustentável. Agradecemos profundamente o empenho de todos os envolvidos na preservação da beleza e do bem-estar da nossa amada cidade.

Veja os números:

Toneladas de lixo recolhidas entre 27/12 e 01/01:

27/12 – 113,17 toneladas

28/12 – 109,74 toneladas

29/12 – 143,16 toneladas

30/12 – 134,54 toneladas

31/12 – 91,75 toneladas

01/01 – 175,61 toneladas

Total – 767,97 toneladas