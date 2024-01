Quadro em homenagem à quilombola Dona Uia é recebido pelo Prefeito Alexandre Martins - Prefeitura de Búzios

Quadro em homenagem à quilombola Dona Uia é recebido pelo Prefeito Alexandre MartinsPrefeitura de Búzios

Publicado 07/01/2024 09:39

Búzios - Nesta quinta-feira (4), o quadro encomendado pelo Prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, ao renomado artista plástico Alan Câmara, em homenagem a Tia Uia, destacada líder quilombola de Búzios, foi recebido.

Este tributo terá seu lugar na futura sede do quilombo da Rasa, situada no Mercado do Pescador, que será nomeada em honra à ativista, atendendo aos anseios de proporcionar um espaço de encontro para a comunidade quilombola. Inicialmente, o quadro ocupará o gabinete do prefeito, nas dependências da prefeitura.



Carivaldina Oliveira da Costa, conhecida como Tia Uia, deixou-nos aos 78 anos em 2020, mas seu legado como uma das principais lideranças da causa quilombola no estado do Rio e no país continua vivo. Ao longo de sua vida, Tia Uia dedicou-se incansavelmente à preservação da memória quilombola, e esta homenagem perpetua sua contribuição significativa.