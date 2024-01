Inauguração do Centro de Hemodiálise de Búzios: avanço na saúde renal da região - Prefeitura de Búzios

Inauguração do Centro de Hemodiálise de Búzios: avanço na saúde renal da regiãoPrefeitura de Búzios

Publicado 09/01/2024 16:22

Búzios - Neste sábado (13), às 10h, a cidade de Búzios celebra a inauguração do Centro de Hemodiálise, uma empresa privada contratualizada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Búzios, para atender a Região dos Lagos. Localizado na rua Casuarinas, n 12, no bairro Cruzeiro, a clínica destaca-se por sua estrutura completa, visando atender com excelência os pacientes renais crônicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sediada no município, o Centro de Hemodiálise de Armação dos Búzios é solução crucial para a população local, eliminando a necessidade de regulação para cidades distantes, beneficiando diretamente os pacientes do município e arredores. O compromisso é claro: qualidade, acessibilidade e humanização no cuidado com a saúde renal.

A clínica, equipada para atender 129 pacientes diariamente, oferece uma ampla recepção para pré-atendimento, com área de lanche, sanitários e balança acessível. Duas salas de hemodiálise, uma com 28 pontos e outra com 14, ambas com Reuso contíguo, DML, Expurgo e lava Fístula, demonstram o compromisso com a qualidade do tratamento.

Destacando-se ainda, a clínica possui uma sala exclusiva para pacientes com Hepatite B, disponibilizando um ponto especializado. No interior, uma sala de emergência equipada com modernos dispositivos de alta complexidade, incluindo 2 leitos de CTI, reforça o comprometimento com a segurança e prontidão para emergências.

O tratamento de água é inovador, com osmose de duplo passe, uma terceira etapa que reutiliza 70% da água, além de sistema de ozônio e ultravioleta. O espaço interno abriga consultório médico, sala multiprofissional, sala da enfermagem e sala para triagem, proporcionando um ambiente completo para o atendimento.