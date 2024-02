'Esse momento é muito ruim para Búzios, mas somos uma continuidade', afirmou Rafael Aguiar, Prefeito empossado hoje - Divulgação

Publicado 06/02/2024 15:45

Búzios - Aconteceu nesta terça-feira (06) na Câmara dos Vereadores a cerimônia de posse do novo Prefeito em exercício do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Atendendo a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que afastou o Prefeito Alexandre Martins e seu vice, Miguel Pereira, assumiu o comando do executivo buziano o agora ex-Presidente da Casa legislativa, o Vereador Rafael Aguiar.

Em entrevista exclusiva ao Dia poucos minutos antes de assumir como novo Prefeito de Búzios, Rafael Aguiar afirmou, ao ser questionado sobre o que ele pensa dessa mudança no cenário político municipal as vésperas das eleições, que tudo isso é muito ruim para o balneário:

'Isso tudo é muito ruim para Búzios. Já vivemos uma instabilidade política recentemente e isso prejudicou e prejudica e muito a cidade, os empresários, aos visitantes e turistas e principalmente aos moradores. Minha maior preocupação e compromisso é continuar fazendo as coisas andarem, a população continuar a ser atendida e não termos nenhum serviço paralisado ou interrompido', declarou ao Dia o Prefeito em exercício Rafael Aguiar.

Com relação ao grupo político do Prefeito afastado pelo TSE, Alexandre Martins, do qual Rafael Aguiar faz parte e tem o seu pai também afetado pela decisão da justiça, o vice Miguel Pereira, Rafael afirma ser uma continuidade:

'Sou e somos um governo só, uma continuidade. Um governo que mudou e vem mudando Búzios, transformando a cidade em um canteiro de obras, que pavimentou centenas de ruas, entregou inúmeras escolas e creches, asfaltou, drenou, cuidou e cuida do buziano e buziana, que entregou o Centro de Convivência do Idoso, o CCI, a Casa da Mulher e que eu e o meu pai, fizemos parte desde o início e ajudamos a eleger. Não há motivo de preocupação, pois não haverá mudança, pois somos um só grupo, o mesmo Governo', afirmou Rafael Aguiar.

O novo Prefeito de Búzios declarou ainda que o seu projeto político para 2024 será a sua candidatura a reeleição, mas que nesse momento está focado em chegar na Prefeitura, fazer as devidas e necessárias reuniões, já que estamos a poucos dias do carnaval, e manter tudo funcionando perfeitamente em prol da população, do comércio e dos turistas.