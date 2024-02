'O que vemos em Búzios já é uma pré-campanha, com uma enxurrada de fake news', dispara o Prefeito Alexandre Martins - Imagem de internet

Publicado 02/02/2024 17:32

Búzios - Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afasta o Prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu o recurso apresentado pelo chefe do executivo buziano, Alexandre Martins, e o vice-prefeito Miguel Pereira, confirmando, nesta quinta-feira (1), a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) que determinou o afastamento de ambos por abuso de autoridade. No entanto, cabe um novo recurso sob a decisão de hoje e o corpo jurídico de Alexandre Martins pedirá Agravo Regimental para efeito suspensivo da decisão. Caso não consigam, Alexandre precisará recorrer da decisão fora do cargo e quem assume é o Presidente da Câmara dos Vereadores de Búzios.



No processo em questão, a acusação é de compra de votos no dia da eleição, em 15 de novembro de 2020. Naquela ocasião, após denúncia anônima, policiais militares apreenderam R$ 6,2 mil em espécie e material de propaganda do então candidato Alexandre Martins. A quantia e o material de campanha foram encontrados no veículo do coordenador da campanha da chapa majoritária do partido Republicanos, Anderson Neves Machado. Também foram encontradas anotações de pagamentos a colaboradores e supostos benefícios a eleitores. As ações questionadas abrangiam a compra de votos e a distribuição de cestas básicas em troca de apoio eleitoral, práticas que, segundo o TSE, prejudicaram a igualdade entre os candidatos e influenciaram o resultado das eleições em um município. Em novembro de 2022, Alexandre Martins, conseguiu suspender os efeitos da cassação de mandato.

Búzios já foi palco de uma instabilidade política em um passado recente, onde o ex-Prefeito do balneário, André Granado, foi retirado do cargo por mais de 10 vezes.