Rafael Aguiar, Prefeito interino de Búzios com a Guarda Municipal Prefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2024 16:54 | Atualizado 08/02/2024 16:58

Búzios - Nesta quarta-feira (07), O Prefeito Interino de Búzios, Rafael Aguiar, recebeu na sede da prefeitura, a Associação de Guardas Municipais de Armação dos Búzios (AGMAB). O encontro faz parte da agenda do Chefe do Poder Executivo para inteirar-se das necessidades e demandas dos diversos setores diretos e indiretos na administração pública municipal. Rafael Aguiar ouviu as demandas da AGMAB e colocou-se à disposição da associação.

Durante o encontro, destacou-se o papel fundamental da Guarda Municipal na preservação da ordem e segurança pública no município, ressaltando a importância de seu trabalho para a comunidade buziana. O prefeito interino enfatizou o compromisso da gestão em valorizar e fortalecer a atuação dos guardas municipais, garantindo-lhes as condições necessárias para desempenharem suas funções de forma eficaz.

Além disso, o diálogo contínuo do gabinete do prefeito com os servidores públicos em geral foi ressaltado como uma prática essencial para o bom funcionamento da administração municipal. Rafael Aguiar reiterou seu compromisso em manter um canal aberto de comunicação com todas as categorias profissionais, buscando sempre ouvir suas demandas e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela cidade. Como afirmou o prefeito em suas palavras: “É através do diálogo e da colaboração mútua que podemos construir uma cidade melhor para todos os seus habitantes e visitantes.”