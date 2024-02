Sonho de 20 anos: Lagoa de Geribá começa transformação - Prefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2024 16:54 | Atualizado 08/02/2024 17:04

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, na última terça-feira (06), assinou o contrato da empresa responsável que iniciará a execução das obras no Parque Lagoa de Geribá.

Após mais de duas décadas de espera, um antigo anseio da comunidade finalmente se torna realidade com o lançamento do projeto de intervenção ambiental e urbanística. Sob o governo Alexandre Martins, essa iniciativa audaciosa ganhou impulso, demonstrando o compromisso das autoridades em transformar projetos em ações concretas. De acordo com o Secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, foi feito um trabalho em equipe: “Desde o início do Governo Alexandre Martins trabalhamos juntos com o prefeito para que fossem feitos os repasses ao Fundo do Meio Ambiente, e que hoje possibilita através de superávit a realização desta importante obra que deixará um legado para nossa cidade. ”, concluiu.

Urbanismos e sustentabilidade

A princípio a execução da infraestrutura do Parque Lagoa de Geribá está dividida em duas etapas, sendo a primeira já licitada: execução da ciclovia, deck e mirante com espaço para contemplação ideal para família. No segundo momento serão executados os espaços de lazer e convívio público, como as praças e quiosques, visando proporcionar aos cidadão e visitantes um ambiente harmonioso e propício ao bem-estar.

O projeto ambiental está centrado no cuidado e preservação da lagoa, com medidas de tratamento e intervenção que visam restaurar sua saúde e biodiversidade e que trará estruturação de trilhas, biorremediação da água e replantio em áreas degradadas. Por outro lado, o projeto urbanístico também almeja transformar a região em um local de lazer e contemplação da natureza. A inclusão de uma passarela com aproximadamente 750 metros lineares, pontos de descanso e áreas para a prática de esportes, quiosques, playground com acessibilidade e infraestrutura.

Mobilidade

O impacto desse projeto transcende o âmbito local, pois a lagoa revitalizada está destinada a se tornar um ponto turístico de destaque na região, servindo como um elo entre os bairros vizinhos Geribá e Manguinhos, ligando a Praia de Manguinhos e o bairro de Geribá. A expectativa é que essa intervenção não apenas beneficie a comunidade local, mas também atraia visitantes de toda parte, promovendo o turismo sustentável e um ambiente agradável transformando Búzios para melhor.