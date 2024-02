Política Costa do Sol

Documento desvela traição na política de Búzios

O prefeito afastado, Alexandre Martins (REP), teve acesso a uma petição do advogado do prefeito interino, Rafael Aguiar (REP), para ser assistente de acusação contra ele e se colocando como pré-candidato nas eleições suplementares. O pedido aconteceu antes do recurso de Alexandre ter sido negado pelo TSE