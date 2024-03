Hospital Municipal de Búzios registra grande número de atendimentos, incluindo moradores das cidades vizinhas - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/03/2024 20:48

Búzios - O Hospital Municipal Rodolpho Perissé, do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, realizou neste sábado um mutirão de exame ecocardiograma.

Segundo informações, foram mais de 30 pacientes atendidos no mutirão deste fim de semana, que teve a coordenação do Dr. Douglas Portella e da Secretaria de Saúde de Búzios.

Ainda de acordo com informações, o mutirão de exames ecocardiograma foi realizado com o intuito de reduzir a demanda reprimida que está gerando filas de espera e garantir um cuidado eficiente a todos, compromisso do Prefeito em exercício, Rafael Aguiar e da sua equipe de Saúde.