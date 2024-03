Búzios realiza 'Dia D' de combate a dengue e mobiliza a Saúde e a população - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/03/2024 20:48

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro realiza neste fim de semana o 'Dia D' de combate a dengue e está mobilizando a sua equipe da saúde e a população buziana.

O 'Dia D' de combate a dengue em Búzios realiza atendimentos médicos e os agentes de saúde e de endemias fazem a busca ativa de focos da dengue pelas casas e residências nos bairros e ruas do balneário, fazendo um trabalho também de conscientização da população.

O número de casos de dengue está crescente em todo Brasil e no estado do Rio de Janeiro e Búzios, foi o primeiro município da Região dos Lagos a voltar com o 'fumacê' pelas ruas da cidade, com o objetivo de controlar a doença.

Agentes de saúde e de endemias percorreram inúmeras ruas e bairros de Búzios, uniformizados, colocando larvicidas, informando, conscientizando e mapeando as áreas de maior incidência da doença.

'Para combater a dengue só depende de vocês', bradaram os agentes de saúde que participaram desse 'Dia D' de combate a dengue em vídeo pelas redes sociais da Prefeitura.