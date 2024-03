Sandra Sá faz show no 'Dia da Mulher' de Búzios e arrasta multidão - Divulgação

Publicado 09/03/2024 20:49

Búzios - As comemorações ao dia internacional da Mulher em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, foram um sucesso de público e teve o encerramento com chave de ouro com o show da cantora Sandra Sá arrastando uma multidão a Rasa, bairro onde aconteceu o evento.

A Prefeitura de Búzios que está sob o comando do Prefeito interino Rafael Aguiar se preocupou com cada detalhe e organizou várias atividades, palestras e dinâmicas acerca do dia da mulher.

A 'cereja do bolo' foi o show da cantora Sandra Sá, que acumula vários sucessos e hits na memória afetiva da população, com uma voz inconfundível, fazendo parte dos grandes nomes da música popular brasileira.

O evento foi realizado na Praça Tia Uia, no bairro da Rasa. O Show da Sandra Sá coloca Búzios como o único município da Região dos Lagos a organizar e fazer algo de grande porte em homenagem as mulheres de sua cidade, uma homenagem a todas as mulheres buzianas realizada pela Prefeitura de Búzios.