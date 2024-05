Búzios

Búzios Jazz Festival 2024 começa neste fim de semana

Inserido no Calendário de Eventos da Prefeitura de Búzios, o Búzios Jazz Festival é uma iniciativa que visa impulsionar a economia local durante a temporada mais tranquila do ano, oferecendo entretenimento de qualidade e atraindo visitantes de diversas partes do país e do mundo