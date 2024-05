Praça Santos Dumont será palco da abertura oficial do Búzios Jazz Festival nesta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 03/05/2024 11:53

Búzios - Começa nesta sexta-feira (03), o tão esperado “Búzios Jazz Festival”, na cidade em que é verão o ano todo. A abertura oficial do evento será realizada no palco da famosa Praça Santos Dumont, no centro, a partir das 20h30. Grandes ícones do Jazz & Blues, estarão presentes no Festival, que agitará a cidade nos próximos dias, nas praças Santos Dumont e Ossos. O evento acontece nos dias 03,04,05 e 10 e 11 de maio.

Na abertura, o destaque é para o show de Armandinho e Chico Chagas Quarteto, seguido pelas apresentações de Anna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band e Raphael Wressing & Igor Prado “Groove & Good Times”.

No sábado (4), a música continua a encantar os presentes na Praça Santos Dumont, com o Banzeiro Power Trio Jazz abrindo a noite às 20h, seguido por Chris Cain & Bruno Marques Band às 21h30 e Afrojazz às 22h30.

Já na Praça dos Ossos, a programação tem início no sábado (4) com o blues de Brugger às 17h, e no domingo (5), o Mauricio Sahady Quarteto Blues assume o palco no mesmo horário, proporcionando momentos de pura emoção e talento musical.

Com uma seleção cuidadosamente curada, o festival apresentará um total de 15 artistas internacionais e 10 nacionais, além de proporcionar uma plataforma para novos talentos brilharem. Vale ressaltar que a entrada é gratuita para todos os apaixonados por jazz e blues.