Búzios realiza ação de recuperação da restinga na Praia da Tartaruga - Prefeitura de Búzios

Búzios realiza ação de recuperação da restinga na Praia da TartarugaPrefeitura de Búzios

Publicado 29/04/2024 16:35

Búzios - Na última semana a Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo na Praia da Tartaruga realizou uma ação de recuperação de restinga endêmica através de introdução de espécies nativas.

Ação vem reafirmando o compromisso com a preservação do ecossistema local. De acordo com o setor de Parques e Jardins, as espécies nativas escolhidas para esta ação foram: Abricó, Pitangueira e Clúsia árvores nativas da região.

O programa Bandeira Azul, reconhecido internacionalmente por seus esforços em prol da qualidade ambiental das praias destaca a importância dessa ação de práticas sustentáveis e a preservação dos ecossistemas costeiros.

De acordo com o biólogo e Secretario do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, o começo dessas ações sinaliza que a cidade volta a estar na direção correta em relação a Gestão ambiental e de praias: “O plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, fomenta a recuperação deste habitat, tão importante para Búzios. Reatamos o nosso compromisso em desenvolver de forma sustentável nossa cidade” concluiu.

A ação de recuperação da restinga na Praia da Tartaruga, promovida pela Prefeitura de Búzios em parceria com o programa Bandeira Azul, representa um importante passo na direção da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável do município.