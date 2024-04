Final de semana em Búzios foi marcado com muita adrenalina, energia e inclusão no Campeonato Estadual de Motocross e Supercross realizado na Fazenda Cunha Bueno - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/04/2024 16:35

Búzios - O Campeonato Estadual de Motocross e Supercross realizado neste final de semana na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves em Búzios, foi emocionante. O evento trouxe muita adrenalina, energia e inclusão ao público presente. O show do cantor Di Ferrero, na sexta-feira (26), além de fazer a abertura do evento, também iniciou o Calendário de Eventos do município.

Di Ferrero, conhecido por sua trajetória como vocalista da banda NX Zero até 2017 e agora em carreira solo, expressou sua satisfação em retornar a Búzios para abrilhantar o evento esportivo: “Faz um tempão que eu não tocava em Búzios, tenho boas lembranças daqui, toquei aqui com NX há uns oito anos. Aqui é uma cidade muito linda, eu frequentava muito quando morava no Rio”, compartilhou o artista. Com um gesto afetuoso, Di Ferrero dedicou uma de suas músicas ao esplendoroso dia de sol que Búzios proporcionou a ele durante sua estadia na cidade, destacando a canção “Hoje o céu abriu”.

No sábado (27) e no domingo (28), o ronco dos motores, os saltos e cada ultrapassagem disputada, demonstravam o nível de adrenalina dos competidores, levando o público presente a torcer por cada detalhe do evento. O Campeonato Estadual de Motocross e Supercross é uma realização da Femerj (Federação de Motociclismo do Rio de Janeiro), com o apoio da Prefeitura de Búzios.

A novidade do Campeonato deste ano foi a participação do piloto João Paulo Araújo Barros, portador de transtorno do espectro autista (TEA), demonstrando o quanto a cidade se destaca no cenário nacional em relação a inclusão social. O piloto João Paulo, disse que foi primeira corrida que ele participou, se sentiu muito seguro e que foi emocionante: “Sem palavras, emoção muito boa, sensação top de linha”.

O morador de Saquarema, Josué C. de Carvalho, que estava acompanhado da família, disse que é a primeira vez que vêm ao evento de Cross: “Estou me amarrando, está show. Vim com minha esposa e filho, o evento está maravilhoso e formidável. Achei a organização muito bem feita. Parabéns à Prefeitura e aos organizadores pelo evento”.