Búzios recebe Di Ferrero na Etapa Estadual de motocross em 26 de abrilPrefeitura de Búzios

Publicado 22/04/2024 12:37

Búzios - A cidade mais badalada do Brasil, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio vai sediar o show do cantor Di Ferrero, ex-vocalista da banda NXZero, no dia 26 de abril na Fazenda Cunha Bueno.

O show musical será na Etapa Estadual de Motocross, super cross que acontecerá nos dias 26,27 e 28 de abril com show e provas do circuito estadual.

O evento, uma realização da Prefeitura de Búzios, faz parte do calendário de eventos do município.