Prefeitura de Búzios recolhe fiação obsoleta na Avenida José Bento Ribeiro Dantas no trecho que compreende o Centro de Informação Turística e Manguinhos

Publicado 22/04/2024 12:36

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Segurança e Ordem Pública (Coordenadoria de Defesa Civil), está recolhendo a fiação obsoleta na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, entre o trecho do Centro de Informação Turística e a Caixa Econômica em Manguinhos. A ação faz parte da reurbanização visual da cidade.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Búzios, Sandro Simas, assim que o prefeito Alexandre Martins retornou ao cargo, nesta sexta-feira (19), solicitou essa ação. Uma preocupação antiga do Gestor, que por muitas vezes solicitou reuniões com as empresas responsáveis por esse emaranhado de fios soltos nos postes da cidade.

Na primeira quinzena de maio será realizado outro mutirão com as Empresas de Telefonia e Enel.