Cabo eleitoral de Leandro do Bope condenado por estupro e com longa ficha criminal entra com ação para acabar com os eventos de Búzios e juiz acata açãoDivulgação

Publicado 17/04/2024 15:12 | Atualizado 17/04/2024 15:30

Búzios - O município de Búzios vive um clima acirrado de disputa política às vésperas das eleições suplementares e uma suposta denúncia contra os eventos turísticos do balneário, orquestrada por um cabo eleitoral do Leandro do Bope, candidato a Prefeito, que já foi condenado por estupro e possui uma longa ficha criminal, contra o atual Prefeito e também candidato Rafael Aguiar, chamaram atenção da população buziana e causou revolta e indignação aos empresários e representantes do trade do turismo, que viu o ápice do trabalho realizado com o calendário de eventos, feito que diminuiu consideravelmente a sazonalidade e transformou a realidade local como uma cidade movimentada e com a economia aquecida o ano inteiro, o que nunca havia acontecido.

Segundo informações de apurações junto aos órgãos da Justiça, o autor da denúncia, o senhor Marcelo Montine Silva, aliado do candidato a prefeito Leandro do Bope, tem extensa ficha criminal, incluindo processos judiciais por lesão corporal seguida por estupro e violência doméstica, além de outros crimes elencados no Código Penal e uma condenação de 5 anos de prisão por estupro.

Marcelo Montine Silva, cabo eleitoral de Leandro do Bope foi condenado à 5 anos de reclusão após agredir e estuprar uma vítima no ano de 2008, sendo condenado em 2023, e não cumpriu pena em reclusão por conta da prescrição do caso.

'Cuida-se de ação popular movida por Marcelo Montine Silva em face do Prefeito Interino de Armação dos Búzios, Rafael Aguiar, e do Secretário Municipal de Turismo, Maycon Siqueira de Souza, objetivando que seja declarada a nulidade de determinados contratos administrativos, com pedido liminar para suspensão dos referidos atos.



Em síntese, o autor questiona os seguintes contratos:



CONTRATO 26/2024, PROC. ADM. 1705/2024, CONTRATADA: MARS EVENTOS, EVENTO: BÚZIOS JAZZ FESTIVAL, VALOR: R$ 305.000,00

CONTRATO 27/2024, PROC. ADM. 1706/2024, CONTRATADA: INOVAÇÃO EVENTOS, EVENTO: DEGUSTA BÚZIOS, VALOR: R$ 395.000,00

CONTRATO 28/2024, PROC. ADM. 1704/2024, CONTRATADA: CRIAÇÃO EVENTOS, EVENTO: 10º BIKER FEST BÚZIOS, VALOR: R$ 290.000,00

CONTRATO 29/2024, PROC. ADM. 1703/2024, CONTRATADA: MARS EVENTOS, EVENTO: MPBÚZIOS, VALOR: R$ 235.000,00', segue a ação popular politiqueira contra os eventos de Búzios.



De acordo com informações, os valores dos subsídios das cotas da Prefeitura de Búzios representam a metade do ano de 2022.

Segundo representantes do trade turístico de Búzios, a tal ação se faz um absurdo no que tange a cancelar eventos que 'salvaram' o município de Armação dos Búzios da grave sazonalidade e da baixa temporada, já que desde a implantação do reconhecido calendário de eventos, o balneário mais charmoso do Brasil ficou e está movimentada o ano inteiro, com a economia aquecida, gerando emprego e renda e com altas taxas de ocupação na rede hoteleira.

Búzios se destaca como um dos únicos municípios da Região dos Lagos a ter um calendário de eventos atuante, abrangente e cumprido durante o ano, atraindo milhares de pessoas, visitantes e turistas a península.

Procurado, o denunciante, cabo eleitoral do Leandro do Bope, não respondeu aos nossos questionamentos.