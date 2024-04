Búzios

Cabo eleitoral de Leandro do Bope condenado por estupro e com longa ficha criminal entra com ação para acabar com os eventos de Búzios e juiz acata ação

Marcelo Montinie Silva, aliado do candidato a prefeito Leandro do Bope, tem extensa ficha criminal, incluindo processos judiciais por lesão corporal seguida por estupro e violência doméstica