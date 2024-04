2ª Feira Cultural Quilombo de Baía Formosa acontece neste final de semana na Praça Santos Dumont - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/04/2024 12:37

Búzios - Nesta sexta-feira (19), começa a 2ª Edição da Feira Cultural Quilombo de Baía Formosa, na Praça Santos Dumont, no Centro de Búzios. O evento acontece neste fim de semana (19, 20 e 21), das 17h às 23h.

A feira reúne música, gastronomia, moda, artesanato, capoeira, ciranda e performances, tudo com entrada gratuita, além de muito samba com atrações convidadas. Todos os quitutes são preparados pelos quilombolas, como a feijoada tradicional e a de frutos do mar.

O evento é um desdobramento do plano de sustentabilidade da Associação dos Remanescentes do Quilombo de Baía Formosa, construído com apoio das Nações Unidas, em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Coordenadoria de Igualdade Racial.