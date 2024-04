Prefeitura de Búzios promove "Exposição de Orquídeas" no Espaço Zanine - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/04/2024 16:35

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio está promovendo a “Exposição de Orquídeas”. Marcado para terminar na próxima quarta-feira (1º de maio), o encontro imperdível acontece no Espaço Cultural Zanine, localizada no Centro da cidade, das 9h às 16h.

Durante esses dias, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar no mundo encantador das orquídeas. O evento oferecerá uma variedade impressionante de flores, atendendo a todos os gostos dos amantes da jardinagem.

A expositora, Cleo Longo, compartilhou sua empolgação com o evento: “Esta exposição é um momento aguardado do ano e estou ansiosa para mostrar o que produzimos aqui.”.

A entrada é gratuita para todos os visitantes interessados em desfrutar da beleza das orquídeas. É uma oportunidade única para apreciar a diversidade de orquídeas e desfrutar de um ambiente agradável e acolhedor. Venha e participe deste evento que celebra a natureza de Búzios.