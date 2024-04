Show de Di Ferrero dá a largada ao Calendário de Eventos em Búzios e agita abertura do Campeonato de Motocross e Supercross - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/04/2024 16:36

Búzios - Na noite de sexta-feira (26), as atividades do Calendário de Eventos de Búzios começaram com energia renovada, impulsionando não apenas a diversão, mas também a economia local. O destaque foi a apresentação do cantor Di Ferrero, que aqueceu o público na abertura do Campeonato de Motocross e Supercross, sediado no bairro José Gonçalves, na Fazenda Cunha Bueno e promovido pela Femerj (Federação de Motociclismo do Rio de Janeiro), com o apoio da Prefeitura de Búzios.

Di Ferrero, conhecido por sua trajetória como vocalista da banda NX Zero até 2017 e agora em carreira solo, expressou sua satisfação em retornar a Búzios para abrilhantar o evento esportivo: “Faz um tempão que eu não tocava em Búzios, tenho boas lembranças daqui, toquei aqui com NX há uns oito anos. Aqui é uma cidade muito linda, eu frequentava muito quando morava no Rio”, compartilhou o artista. Com um gesto afetuoso, Di Ferrero dedicou uma de suas músicas ao esplendoroso dia de sol que Búzios proporcionou a ele durante sua estadia na cidade, destacando a canção “Hoje o céu abriu”.

Além do entretenimento proporcionado pelo show, a iniciativa apoiada pela Prefeitura de Búzios vai além, visando a inclusão e acessibilidade. Um espaço especialmente dedicado às pessoas com deficiência foi montado, garantindo a todos o direito à diversão. Além disso, quem for acompanhar o campeonato pode demonstrar sua solidariedade, doando alimentos não perecíveis em um ponto de coleta da APAE Búzios durante todos os dias do evento, em apoio à instituição que atende pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

A festa continua durante todo o fim de semana e o Calendário de Eventos continuará fomentando a economia buziana. O próximo evento a ser celebrado é o já tradicional “Búzios Jazz Festival”, programado para o início de maio, e fazendo jus ao slogan: “Búzios, aqui é verão o ano todo”.