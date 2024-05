Milhares de pessoas prestigiam a primeira semana do "Búzios Jazz Festival" - Prefeitura de Búzios

Milhares de pessoas prestigiam a primeira semana do "Búzios Jazz Festival"Prefeitura de Búzios

Publicado 08/05/2024 12:37

Búzios - Primeira semana do “Búzios Jazz Festival”, atraiu milhares de pessoas na famosa Praça Santos Dumont e na bucólica Praça dos Ossos. A abertura oficial do evento foi realizada na sexta-feira (03), às 20h30, no centro, na Praça Santos Dumont, já no sábado e domingo (04 e 05), o evento foi realizado nas duas praças.

A terceira edição do “Búzios Jazz Festival” faz parte do calendário de Eventos do município, e reafirma o compromisso do governo em fomentar a economia local, atraindo turistas nacionais e internacionais, na cidade que é verão o ano todo.

O casal chileno, Jéssica e Marcelo, disse que todos os anos vêm a Búzios nesta época do ano para curtir o evento: “Está uma maravilha, não perco nenhum. O Festival de Jazz me encanta”

Grandes ícones do Jazz & Blues, participaram do festival na primeira semana do evento, entre eles: Anna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band e Raphael Wressing & Igor Prado “Groove & Good Times”, Banzeiro Power Trio Jazz, Chris Cain & Bruno Marques Band, Afrojazz às 22h30, blues de Brugger e Mauricio Sahady Quarteto Blues.

O “Búzios Jazz Festival” continua nesta semana na sexta-feira (10) e no sábado (11), nas praças Santos Dumont e Ossos. Breve será divulgado as atrações principais do encerramento desta terceira edição. A entrada é gratuita para todos os apaixonados por jazz e blues.