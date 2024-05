Nesta sexta-feira e sábado acontece o encerramento de mais uma edição do "Búzios Jazz Festival" - Prefeitura de Búzios

Publicado 10/05/2024 19:57 | Atualizado 10/05/2024 20:07

Búzios - O consagrado “Búzios Jazz Festival “chega ao final de mais uma edição, na península que é verão o ano todo. O evento que já faz parte do calendário Oficial da cidade, a cada edição, consolida e cativa um público diferenciado, apaixonado por Jazz. Os shows serão realizados nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), nas praças Santos Dumont e Ossos.

Amanhã (10), a partir das 20h30, quem sobe no palco do centro, é a dupla Edgar Duvivier e Dami Andrés, apresentando as composições musicais mais representativas da América Latina. Logo após, às 21h30, a cantora, compositora e instrumentista Thati Dias faz seu show, e para finalizar a noite, um dos mais celebrados instrumentistas do país, o saxofonista Leo Gandelman sobe no palco, às 22h30.

No sábado (11), a Praça dos Ossos, se despede do “Búzios Jazz Festival” com uma apresentação única da Banda Freetação, a partir das 18h. A banda, é formada por músicos locais e regionais.

Já na Praça Santos Dumont, os shows começam a partir das 20h30. A primeira apresentação será do Quarteto Samba Jazz, El Miraculoso, seguido por Victor Biglione, às 21h30. Logo após, às 22h30, o cantor, compositor e vencedor do programa The Voice Brasil 2019, Tony Gordon, encerra a terceira edição do “Búzios Jazz Festival 2024”.

A entrada é gratuita para todos os apaixonados por jazz e blues.

Programação:

PALCO PRAÇA SANTOS DUMONT

DIA 10/05/24

20h30 – EDGAR DUVIVIER E DAMI ANDRÉS

21h30 – THATI DIAS

22h30 – LÉO GANDELMAN

DIA 11/05/24

20h30 – EL MIRACULOSO

21h30 – VICTOR BIGLIONE-21130

22h30 – TONY GORDON

PALCO PRAÇA DOS OSSOS

18h – FREETAÇÃO