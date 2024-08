Evento Masterchef Down promove inclusão em Búzios - Prefeitura de Búzios

Evento Masterchef Down promove inclusão em Búzios

Publicado 22/08/2024 13:40

Búzios - Nesta quarta-feira (21), a cidade de Búzios foi palco da segunda edição do Masterchef Down, uma iniciativa promovida pela Prefeitura através da Secretaria da Pessoa com Deficiência. O evento, realizado em parceria com o restaurante Belli Belli Praia e patrocinado pela Eco Búzios, reuniu cerca de 25 pessoas com síndrome de Down, entre crianças e adultos.

Durante a atividade, os participantes tiveram a oportunidade de preparar pizzas em uma cozinha profissional, sob a orientação dos chefs Jean Lucas Barros e Glauco Brito. O Masterchef Down foi concebido como um momento de lazer e inclusão, proporcionando aos participantes uma experiência única no mundo da gastronomia.

Luciana Araújo, Secretária da Pessoa com Deficiência, destacou a importância da iniciativa: "Este evento é um exemplo de como a inclusão pode e deve ser promovida de forma prática e significativa. Ver a alegria e o engajamento dos participantes é gratificante e reforça o nosso compromisso com a promoção de oportunidades para todos."

A ação integra as atividades contínuas da Secretaria voltadas para a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência no município.