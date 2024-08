Prefeito Alexandre Martins acompanha os preparativos para o 11º Búzios Biker Fest - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2024 13:39

Búzios - Na tarde desta quarta-feira (21), o prefeito Alexandre Martins esteve presente na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves, para acompanhar de perto os preparativos e a montagem do 11º Búzios Biker Fest, que terá início nesta quinta-feira (22).



O prefeito vistoriou toda a estrutura montada para o evento, garantindo que todas as medidas necessárias para a segurança e o conforto dos participantes estejam em vigor. Ele destacou a importância de eventos como o Búzios Biker Fest para o turismo e a economia local, reafirmando o compromisso da Prefeitura em fornecer todo o suporte necessário para o sucesso do encontro.

“Estamos trabalhando para que tudo ocorra da melhor forma possível, proporcionando uma experiência incrível para todos que participarem. Este evento é um dos mais aguardados pela comunidade. Serão quatro dias de muito Rock’n’Roll e atividades voltadas para os amantes do motociclismo e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local, gerando emprego e renda”, afirmou o prefeito.

O 11º Búzios Biker Fest é uma realização do Búzios Motoclube em parceria com a Prefeitura. A programação inclui shows musicais, apresentações de Wheeling, o famoso Globo da Morte, e muito mais. O evento contará com uma ampla estrutura, incluindo área de camping, praça de alimentação, exposições temáticas e estandes com artigos para motociclistas.

A abertura oficial será nesta quinta-feira (22), a partir das 18h, e o evento se estenderá até o domingo (25), garantindo muita diversão e entretenimento para todos.