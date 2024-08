Secretaria da Mulher de Búzios realiza formatura de mulheres em Curso de Alongamento de Unhas - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2024 13:40

Búzios - Nesta quarta-feira (21), a Secretaria da Mulher de Búzios celebrou a formatura de 19 mulheres no curso de alongamento de unhas, marcando mais uma etapa no empoderamento e capacitação feminina na cidade. O evento, que ocorreu na sede da secretaria, reuniu formandas, familiares e representantes da administração pública.

O curso, promovido como parte das iniciativas de qualificação profissional, teve como objetivo proporcionar às mulheres uma nova habilidade para inserção no mercado de trabalho, especialmente na área de estética e beleza, que tem grande demanda na região.

Durante a cerimônia, destacou-se a importância de oferecer oportunidades de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, ressaltando-se que o curso não apenas ensina uma nova profissão, mas também fortalece a autoestima e a independência das participantes.

As formandas receberam seus certificados e algumas delas já relataram oportunidades de emprego ou planos de iniciar seus próprios negócios. "Esse curso foi uma chance de mudar minha vida. Agora posso trabalhar em um salão ou até abrir meu próprio negócio," disse uma das participantes emocionada.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações da Secretaria da Mulher que busca promover a autonomia e o empoderamento das mulheres buzianas, preparando-as para enfrentar os desafios do mercado de trabalho com confiança e profissionalismo.

O sucesso da cerimônia de formatura reflete o compromisso contínuo da Prefeitura de Búzios com o desenvolvimento social e econômico da comunidade local, especialmente no apoio às mulheres que buscam melhorar suas condições de vida através da educação e do trabalho.