Hospital Municipal Rodolpho Perissé realiza semana de qualificação para a equipe do 192Prefeitura de Búzios

Publicado 01/09/2024 13:51

Búzios - Nesta semana, o Hospital Municipal Rodolpho Perisse (HMRP) está promovendo uma série de treinamentos para aprimorar as habilidades da equipe de atendimento do serviço de emergência 192 de Búzios. Com o tema central “Encontro Instrutivo 192 Búzios – Qual a sua emergência?”, as atividades têm o objetivo de atualizar e fortalecer as práticas dos profissionais envolvidos nos atendimentos de urgência e emergência do município.i

Os encontros, conduzidos pelo instrutor Edmilton de Sousa, começaram nesta quarta-feira (28) e são direcionados aos profissionais das recepções e telefonia do 192, que são os primeiros a lidar com as emergências. A programação teve início às 14h, na recepção de internação do HMRP, onde foram abordadas as melhores práticas de atendimento telefônico e encaminhamento de chamadas de emergência.

Na quinta-feira (29), o treinamento continuou no pátio das ambulâncias do HMRP, a partir das 9h, focando nos profissionais de resgate do 192. Após um intervalo às 11h30, as atividades retomaram às 13h, com orientações práticas e teóricas que visam a integração e o alinhamento das equipes para a melhoria contínua do atendimento de emergência.

De acordo com a diretora do HMRP, Monique Campbell, esses treinamentos são parte de um programa contínuo de educação permanente, que visa acompanhar os avanços teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos na área da saúde. “Queremos garantir que nossas equipes estejam sempre preparadas para oferecer o melhor atendimento à população de Búzios”, afirmou Monique.

O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, também destacou a relevância dessas ações para o fortalecimento dos serviços de saúde no município. “A qualificação contínua das nossas equipes é essencial para garantir um atendimento rápido e eficiente nas situações de emergência, preservando vidas e oferecendo suporte adequado à nossa comunidade”, ressaltou Heringer.

A iniciativa reflete o compromisso do HMRP e da Secretaria Municipal de Saúde de Búzios com a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos, buscando sempre aprimorar as competências dos profissionais que atuam na linha de frente das emergências.