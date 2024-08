Festival da Sardinha e Frutos do Mar Chega à 8ª Edição em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/08/2024 13:11

Búzios - O município de Búzios receberá a 8ª edição do Festival da Sardinha e Frutos do Mar, que acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de setembro. O evento que acontecerá no Campo da SEB, no Centro do balneário, destaca a rica culinária local e promete atrair visitantes com uma variedade de atrações e sabores.

Durante os três dias, o festival contará com 30 barracas de comida, sendo 27 dedicadas a pratos à base de sardinha e frutos do mar, além de 3 barracas com sobremesas variadas. Cada barraca oferecerá uma opção diferente, com preços fixos de R$29 para os pratos salgados e R$25 para as sobremesas. As bebidas serão vendidas no local, e haverá segurança para garantir que bebidas de fora não sejam trazidas para o evento.



A programação musical incluirá apresentações de bandas locais na sexta e no sábado. No domingo, o ponto alto será um show de uma renomada banda de nível nacional, prometendo um encerramento espetacular para o festival.



Além das opções gastronômicas e musicais, o festival contará com 13 barracas de artesãos locais e um espaço dedicado às crianças, oferecendo atividades para toda a família.



Pitalô, um dos organizadores e nativo de Búzios, destacou a importância do evento para valorizar a culinária local. “O Festival da Sardinha foi pensado para celebrar nossos produtos e nossa cultura. O sucesso do evento é a prova de que nossos pratos de excelência são muito apreciados”, afirmou.



O festival é uma ótima oportunidade para os visitantes conhecerem melhor as tradições e sabores da região, enquanto desfrutam de música, artesanato e diversão em família.



O Festival da Sardinha e Frutos do Mar conta com o apoio da Prefeitura de Búzios.