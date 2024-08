Búzios representa o Conasems na conferência nacional de Medicina da Família e defende avanços na saúde pública - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2024 13:29

Búzios - No último sábado, 24 de agosto, o secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, representou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) na Conferência Livre Nacional de Medicina de Família e Comunidade. A participação de Heringer conferiu a Búzios um destaque nacional, desempenhando um papel crucial para assegurar que as necessidades e perspectivas dos municípios sejam consideradas em discussões de nível nacional.

Organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) e pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares (RNMP), o evento online serviu como etapa preparatória para a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CNGTES). Com foco na formação, provimento e fixação na atenção primária à saúde (APS), a conferência proporcionou um espaço essencial para a construção de políticas públicas de saúde mais inclusivas e eficazes.

Na mesa de abertura, Heringer destacou a necessidade de financiamento adequado para a implementação de equipes de saúde em todo o país e a revisão da norma constitucional que estabelece um teto remuneratório para médicos de família. "O achatamento dos salários dos profissionais e a falta de opções para os municípios resolverem esse problema são questões que precisam ser abordadas urgentemente", afirmou Heringer.

Ricardo Heinzelmann, diretor de Exercício Profissional e Mercado de Trabalho da SBMFC, ressaltou o papel das conferências nacionais na formulação de políticas públicas. "Esses eventos são momentos cruciais para o controle social e a definição de estratégias que afetarão diretamente o sistema de saúde", disse Heinzelmann.

A participação de Heringer como representante do Conasems sublinha o comprometimento de Búzios em influenciar e contribuir para as políticas nacionais de saúde, garantindo que as realidades locais sejam consideradas nas decisões de alto nível. "Nossa presença nesses fóruns é vital para assegurar que as necessidades dos nossos municípios sejam atendidas e para promover melhorias significativas no sistema de saúde", destacou Heringer.

Com essa atuação, Búzios se posiciona como um município proativo e engajado, defendendo avanços que beneficiarão não apenas a população local, mas também contribuirão para a construção de um sistema de saúde mais justo e eficiente para todo o Brasil.