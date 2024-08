Búzios amplia atendimento odontológico em todas as Unidades Básicas de Saúde - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2024 13:28

Búzios - A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios anunciou a ampliação dos serviços odontológicos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Com a contratação de três novos dentistas, as unidades de São José, Brava e Policlínica, que anteriormente não ofereciam esse serviço, passam agora a contar com atendimento odontológico, assegurando que todos os bairros de Búzios tenham acesso a cuidados básicos de saúde bucal.

A partir de agora, os moradores que necessitarem de atendimento odontológico podem se dirigir à UBS mais próxima para agendar uma consulta. O atendimento é realizado por dentistas capacitados, que, após a avaliação inicial, poderão encaminhar o paciente ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Búzios para tratamentos mais específicos. No CEO, os pacientes têm acesso a especialidades como periodontia, cirurgia bucomaxilofacial, endodontia (tratamento de canal) e odontopediatria.

Segundo o secretário de Saúde, Leonidas Heringer, a ampliação dos serviços odontológicos é um passo importante para melhorar a qualidade de vida da população de Búzios. “Com a cobertura odontológica em todas as unidades básicas de saúde, estamos garantindo que todos os moradores, independentemente de onde vivam, tenham acesso a cuidados essenciais de saúde bucal. Essa iniciativa é fundamental para fortalecer o sistema de saúde pública e assegurar um atendimento de qualidade para todos,” destacou o secretário.

Além disso, o secretário reforça que o atendimento nas UBS segue uma organização que visa garantir o melhor serviço possível à população. “Os pacientes são atendidos nas unidades básicas e, caso seja necessário um atendimento mais especializado, o dentista da unidade encaminha para o CEO. Com essa estrutura, conseguimos atender a diversas necessidades de saúde bucal de forma eficiente e integrada, garantindo um cuidado completo e contínuo,” complementou Leonidas Heringer.

Com essa ampliação, Búzios reafirma seu compromisso com a saúde pública, proporcionando um serviço de qualidade e acessível a todos os moradores.