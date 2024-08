Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato à reeleição arrasta multidão em Cem Braças com Senador Romário - Divulgação

Alexandre Martins, Prefeito de Búzios e candidato à reeleição arrasta multidão em Cem Braças com Senador RomárioDivulgação

Publicado 24/08/2024 15:50 | Atualizado 24/08/2024 15:57

Búzios - O Prefeito de Búzios e candidato à reeleição Alexandre Martins do Republicanos fez sua primeira grande caminhada na manhã deste sábado (24) no bairro de Cem Braças, ao lado do candidato a vice, Leandro da Rasa do Republicanos, do senador Romário do PL e do ex-prefeito, André Granado.

Segundo informações, cerca de quatro mil pessoas acompanharam o Prefeito Alexandre Martins que despontou em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de outubro no qual é candidato à reeleição.

Cem Braças é o bairro e reduto do candidato da oposição Rafael Aguiar do PL e mesmo assim, Alexandre Martins demonstra sua aprovação popular e o clamor dos eleitores buzianos pela continuidade e aprovação do seu mandato, colocando o dobro de pessoas nas ruas se comparado ao comício da oposição no bairro.

“A festa está muito bonita e agradeço a todos por estarem aqui. Assim vai ser a nossa campanha, com propostas, com respeito. Peço a cada um de vocês que continuem com a gente porque ainda temos muito para fazer aqui”, afirmou Alexandre.

Para ele, a presença do senador Romário fortalece a sua campanha à reeleição e traz a certeza de que mais recursos virão para Búzios.

“Hoje, ele reiterou o seu compromisso em continuar abrindo as portas do seu gabinete em Brasília para a nossa cidade nos próximos quatro anos. Ele é um amigo e confia no nosso trabalho”.

Romário, por sua vez, afirmou que a candidatura de Alexandre Martins e a sua liderança nas pesquisas são frutos de um trabalho sério e eficiente em prol de uma cidade que está sendo bem administrada. “Já enviamos para Búzios mais de R$5 milhões de recursos para a saúde, educação etc. e vamos continuar juntos.

Alexandre é um excelente prefeito e precisa continuar trabalhando por uma cidade ainda muito melhor”, disse o senador.

O candidato a vice-prefeito, Leandro da Rasa, destacou o apoio da população. “Foi uma caminhada linda, as pessoas vibrando, gritando é 10! Isto nos motiva e nos orgulha muito. Esta foi a primeira, muitas virão e tenho certeza que com mais pessoas que acreditam no trabalho do Alexandre Martins que transformou Búzios em menos de quatro anos”.

O ex-prefeito de Búzios, André Granado, também falou do apoio a Alexandre Martins. “Ele está fazendo um ótimo trabalho por nossa cidade e isso precisa continuar. Em time que está ganhando não se mexe. Acompanho o Alexandre e, como ex-gestor, sei dos desafios, mas ele conseguiu muito mais conquistas”.

“Esta caminhada pode ser considerada um marco na minha campanha pela união de lideranças e de pessoas que apostam na continuidade do nosso trabalho”, enfatizou Alexandre Martins.