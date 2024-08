Pela primeira vez Búzios representa o Estado no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Prefeitura de Búzios

Pela primeira vez Búzios representa o Estado no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de SaúdePrefeitura de Búzios

Publicado 22/08/2024 13:40

Búzios - O secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, foi escolhido para integrar a Diretoria de Relações Institucionais e Parlamentares do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS). Essa posição estratégica fortalece a representatividade do município em discussões nacionais sobre políticas de saúde pública.

A Diretoria de Relações Institucionais e Parlamentares, na qual Heringer atuará, é responsável por intermediar as relações entre os municípios, o Ministério da Saúde e o Parlamento Brasileiro, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O CONASEMS, órgão colegiado que reúne secretários municipais de saúde de todo o Brasil, desempenha um papel crucial na aprovação de políticas nacionais de saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Ministério da Saúde, através da Comissão Intergestores Tripartite.

“Essa posição é extremamente estratégica, pois permite que levemos as demandas locais de Búzios diretamente ao nível nacional, discutindo nossos problemas e propondo soluções ao Ministério da Saúde. É uma oportunidade única para fortalecer as políticas de saúde no nosso município e em todo o país”, destacou Leonidas Heringer.

A primeira reunião de Heringer como membro da diretoria será no dia 27 de agosto, em Brasília, onde ele começará a atuar na defesa dos interesses de Búzios e da Região dos Lagos em fóruns nacionais de saúde.