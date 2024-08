Casa da Mulher Buziana comemora dois anos com desfile de empoderamento e inclusão - Prefeitura de Búzios

Casa da Mulher Buziana comemora dois anos com desfile de empoderamento e inclusãoPrefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2024 13:28

Búzios - Na sexta-feira (23), a Casa da Mulher Buziana celebrou seu segundo aniversário no bairro Rasa com um evento que destacou o empoderamento e a inclusão. A comemoração, que aconteceu durante o mês do Agosto Lilás, enfatizou o impacto transformador da educação e da capacitação profissional na vida das mulheres da comunidade.

O destaque do evento foi um desfile protagonizado pelas próprias alunas da Casa da Mulher Buziana, que apresentaram colares, brincos e outros artesanatos produzidos nos cursos oferecidos pela instituição. Longe de ser apenas um desfile de moda, o evento simbolizou a força, a diversidade e a autonomia conquistada por essas mulheres. A passarela, tradicionalmente vista como um símbolo de glamour, tornou-se um espaço de expressão do poder feminino, demonstrando que a verdadeira beleza está na confiança e na liberdade. Uma das participantes também desfilou com roupas disponibilizadas pelo Programa Varal Solidário, um bazar de roupas doadas que faz parte das atividades da Casa.

Entre as participantes, Bruna Mariele e Nelize Farias, alunas do curso de alongamento de unhas, compartilharam suas histórias de superação. Após se formarem na Casa da Mulher Buziana, elas decidiram abrir um negócio juntas no setor de beleza. “A capacitação que recebemos aqui nos deu a chance de mudar de vida e conquistar nossa independência”, relatou Bruna.

Pâmela Cardoso, advogada do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), ressaltou a importância de eventos como esse para fortalecer o apoio às mulheres. Em seu discurso, ela destacou que cada mulher tem o direito de viver sem violência e de ser respeitada em sua dignidade. “Precisamos empoderar as mulheres para que saibam que ninguém tem o direito de machucá-las. É fundamental que elas se sintam apoiadas e entendam que podem contar com a comunidade e com os serviços disponíveis para romper com o ciclo de violência,” afirmou.

O evento também celebrou a diversidade cultural presente na Casa da Mulher Buziana. Ximena, uma aluna chilena do curso de letramento, emocionou os presentes ao ler um texto em português pela primeira vez, expressando seu amor pelo Brasil e pela nova comunidade. Maria de Lourdes, outra aluna do curso de letramento, também compartilhou seu progresso e leu um texto sobre a importância de aproveitar cada momento como se fosse o último.

A celebração do aniversário da Casa da Mulher Buziana reafirmou o compromisso da Prefeitura de Búzios em promover a autonomia e o empoderamento das mulheres, oferecendo a elas ferramentas para construir uma vida livre e independente.