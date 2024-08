Cirurgias bariátricas chegam a Búzios: Hospital Municipal inicia serviço inédito - Prefeitura de Búzios

Publicado 26/08/2024 13:28

Búzios - A partir da próxima quinta-feira (29), o Hospital Rodolpho Perisse em Búzios dará início a um serviço inédito: a realização de cirurgias bariátricas. Esta nova oferta representa um avanço significativo para a saúde pública do município, que até então não contava com este tipo de procedimento disponível localmente.

A demanda por cirurgias bariátricas sempre foi uma questão relevante para a população, dada a falta de prestadores de serviço na região e as longas filas no Estado. A administração municipal identificou essa necessidade e trabalhou para preencher essa lacuna. A expansão das instalações, que inclui a ampliação do número de salas cirúrgicas e a criação de um Centro de Terapia Intensiva (CTI) com 10 leitos, foi crucial para possibilitar a realização desses procedimentos.

O Dr. Mohamed Kamar, cirurgião bariátrico com vasta experiência e já concursado no município, será o responsável pelas cirurgias. Dr. Kamar possui uma trajetória distinta na área da cirurgia bariátrica e digestiva, com formação robusta e experiência prática em centros renomados. Entre suas qualificações estão a formação em cirurgia geral e digestiva, mestrado em técnicas vídeo-endoscópicas, e certificações em cirurgia robótica.

Leonidas Heringer, Secretário de Saúde de Búzios, destacou a importância dessa nova iniciativa: “A introdução das cirurgias bariátricas no Hospital Rodolpho Perisse representa um avanço significativo para nossa cidade. Estamos comprometidos em proporcionar tratamentos de alta qualidade que antes não estavam disponíveis, elevando o padrão de saúde para nossos residentes.”

A partir da próxima semana, as cirurgias bariátricas serão realizadas semanalmente, marcando um passo importante no desenvolvimento dos serviços de saúde de Búzios e oferecendo uma solução local para aqueles que necessitam desse tipo de tratamento.