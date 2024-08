Búzios atua na defesa do financiamento adequado da saúde em reunião em Brasília - Prefeitura de Búzios

Publicado 29/08/2024 13:10

Búzios - Nesta terça-feira (27), o secretário de Saúde de Búzios, Leonidas Heringer, participou de sua primeira reunião como membro da diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em Brasília. Durante o encontro, foram discutidos temas importantes para a saúde pública, como o fortalecimento da rede de tratamento de câncer e a ampliação do programa de imunização. O encontro também marcou o início de um debate crítico sobre o impacto da reforma tributária no financiamento das políticas de saúde nos municípios.

Com a proposta de reforma tributária em pauta, a preocupação principal é a possível redução de repasses federais para os municípios, o que poderia comprometer a implementação de programas locais de saúde.

“É fundamental estarmos presentes nessas discussões para garantir que os municípios não sejam prejudicados e que possamos manter a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à nossa população”, destacou o secretário Leonidas Heringer, reforçando o compromisso de Búzios com a defesa de um financiamento adequado para a saúde pública.

A participação de Heringer no Conasems é um passo importante para Búzios, que busca contribuir ativamente para as decisões que afetam o sistema de saúde em todo o país, garantindo que os interesses dos municípios sejam representados e protegidos no cenário nacional.