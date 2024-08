Alexandre Martins continua na liderança para reeleição em Búzios - Divulgação

Publicado 28/08/2024 08:10

Búzios - Divulgada nesta quarta-feira (28), a pesquisa eleitoral realizada pelo GERP, entre os dias 20 e 21 de agosto, em Armação dos Búzios, aponta o candidato à reeleição, Alexandre Martins (Republicanos), com 56% das intenções de votos na estimulada, contra 22% de Rafael Aguiar (PL), segundo colocado; e 3% de Gladys Nunes (PSD). A pesquisa estimulada é quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Já no voto espontâneo, quando nenhum nome é colocado, Alexandre Martins também lidera com 50%, contra 18% de Rafael Aguiar. A pesquisa foi registrada no TRE/TSE sob o número RJ-08274/2024 e entrevistou 400 pessoas no município de Búzios. A amostra permite um nível de confiança de 95,55% com margem de erro de 5% para mais ou para menos. A pesquisa também apontou que 70% dos entrevistados aprovam a gestão de Alexandre Martins.

Um ponto que chama a atenção em sua campanha é o apoio da família Bolsonaro e do senador Romário (PL) a sua reeleição. Apesar de o segundo colocado, Rafael Aguiar, ser o candidato do Partido Liberal, sua união com Leandro de Búzios (MDB), não foi bem recebida por Bolsonaro, devido seu histórico com partidos de esquerda.

Essa é a segunda pesquisa divulgada para a corrida eleitoral de Armação dos Búzios. Na comparação com o levantamento anterior, realizado pelo Instituto Ágora sob o registro no TSE RJ-05785/2024, e divulgado no dia 15 de agosto, os candidatos variam dentro da margem de erro.